Керівниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі заявила про призупинення військової підтримки РФ. Відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«7 вересня 2026 року московити та північні корейці провели церемонію відкриття автомобільного мосту через річку Туманну (Туманган) на кордоні двох тоталітарних держав. Міст має стати важливим логістичним вузлом для прискорення зростання об’ємів двосторонніх перевезень між державою-агресором Росією та КНДР», — поінформували в ГУР.

У межах всеосяжного стратегічного партнерства Москва зацікавлена у продовженні поставок північнокорейських озброєнь та їх компонентів. А у Пхеньяні розраховують отримати від Росії обладнання, сировину, технології та фінанси, а також здобути досвід ведення сучасної війни.

У розвідці повідомили, що у жовтні між Росією і КНДР виникла напруженість, яку спричинив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. Він заявив, що у майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном, що викликало обурливу реакцію у Північній Кореї.

Наприкінці місяця керівниця МЗС КНДР наголосила, що такі заяви не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома державами. А також зажадала роз’яснень щодо російської політики щодо Південної Кореї. Також Чхве Сон Хі заявила про тимчасове призупинення військової підтримки РФ.

«За наявною інформацією, відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Зокрема, обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками. А також призупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів», — зазначили в ГУР.

Крім того, Пхеньян наразі стримує реалізацію російського запиту щодо збільшення північнокорейського військового угруповання на території РФ.

Водночас розгорнуті підрозділи 11-го корпусу ССО армії КНДР продовжують службу на території Курської області.

Також із середини літа на території Воронезької області розгорнутий зведений ракетний підрозділ армії КНДР. Його росіяни залучають до завдавання ударів по території України. Він діє у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії московського військового округу.

«Отже, подальше розширення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном наразі перебуває на етапі стримування. Перешкодами у військовій взаємодії контингенту КНДР та армії держави-агресора Росії залишаються низький рівень оперативної сумісності військ, мовний бар’єр і нестача перекладачів. Також відсутність належної логістичної підтримки з боку КНДР», — підкреслили в ГУР.

Не сприяє поглибленню співпраці й ставлення російського військового керівництва до північнокорейських військових.

За наявною інформацією, представники вищого командування РФ відверто зневажливо ставляться до військових армії КНДР. Вони вважають їх політично нав’язаним тягарем.

«Вагомим чинником гальмування військової співпраці між Пхеньяном та Москвою стали значні втрати північнокорейського контингенту в боях із Силами оборони України на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 — безповоротні втрати, решта — поранені», — наголосили в розвідці.