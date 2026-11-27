У 2026 році в Україну вже надійшло майже 9 тис. тонн гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Це найбільший річний обсяг надходжень за весь час роботи енергетичних хабів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм у четвер, 26 листопада.

"З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2759 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 35 388,2 т. Допомогу надали партнери з 40 країн", – написав він.

Шмигаль зазначив, що ефективність роботи хабів забезпечує платформа AidEnergy, на якій працюють 464 міжнародних партнери і донори та 769 набувачів допомоги в Україні.

Через цю платформу зареєстровано й розподілено понад 1,75 млн одиниць різного обладнання та понад 50,8 тис. км кабельної продукції. Загалом набувачі з 2022 року отримали понад 32 468 т обладнання.

Шмигаль подякував партнерам, міжнародним організаціям та донорам за надану допомогу, яка дає змогу енергетикам відновлювати пошкоджену інфраструктуру, проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу енергосистеми в умовах постійних атак Росії.