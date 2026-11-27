У 2026 році в Україну вже надійшло майже 9 тис. тонн гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Це найбільший річний обсяг надходжень за весь час роботи енергетичних хабів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм у четвер, 26 листопада.
"З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2759 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 35 388,2 т. Допомогу надали партнери з 40 країн", – написав він.
Шмигаль зазначив, що ефективність роботи хабів забезпечує платформа AidEnergy, на якій працюють 464 міжнародних партнери і донори та 769 набувачів допомоги в Україні.
Через цю платформу зареєстровано й розподілено понад 1,75 млн одиниць різного обладнання та понад 50,8 тис. км кабельної продукції. Загалом набувачі з 2022 року отримали понад 32 468 т обладнання.
Шмигаль подякував партнерам, міжнародним організаціям та донорам за надану допомогу, яка дає змогу енергетикам відновлювати пошкоджену інфраструктуру, проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу енергосистеми в умовах постійних атак Росії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023