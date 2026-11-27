Слідом за посиленням перевірок українців у Польщі, посилилися вони й у Німеччині. Причому в цьому німецькій владі допомагає український сервіс «Дія».
Як повідомляють німецькі ЗМІ, завдяки йому лише в одному центрі зайнятості припинили виплати десяткам українських біженців. Причина — наявність активів в Україні, про які біженці замовчали.
Як стверджують журналісти, центр зайнятості в Грайці (Тюрингія) виявив, що багато отримувачів соціальної допомоги з України мають доходи та активи на батьківщині, але приховують цю інформацію в Німеччині. Агентство призупинило та скоротило низку виплат щонайменше для 54 українських отримувачів, оскільки вони не задекларували пенсійні, орендні чи лізингові доходи, що надходили на їхні рахунки в країні проживання.
Згідно з дослідженням онлайн-ресурсу FOCUS, порушення стосуються 8,2% із 656 українців, які отримують базову допомогу для безробітних у районі Грайц. Порівнянних даних щодо інших муніципалітетів немає. Проте можна припустити, що проблема існує по всій Німеччині. За даними Федерального агентства з працевлаштування, наразі близько 626 000 українців отримують допомогу, яка офіційно називається «базовою допомогою» з 1 липня 2026 року.
Як стверджують у FOCUS online, аудитори Східної Тюрингії виявили шахрайство за допомогою українського онлайн-порталу «Дія». Уряд України надає своїм громадянам на цій платформі цифрові документи, зокрема відомості про доходи, пенсійні посвідчення та довідки про отримання українських соціальних виплат.
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