Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський долучився до зміцнення обороноздатності Норвегії на ділянках, що межують із Росією.
Про це він повідомив у Telegram, передає "Апостроф".
Він зазначив, що спільно з начальником Генерального штабу Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном здійснив робочий візит на північ країни, щоб передати норвезьким колегам практичний український досвід протидії ракетним ударам та безпілотним літальним апаратам.
За даними видання Barents Observer, візит мав закритий характер. Мета поїздки полягала в адаптації системи протиповітряної оборони Норвегії до сучасних повітряних загроз у районах, розташованих поблизу мілітаризованого Кольського півострова РФ (протяжність сухопутного кордону між країнами становить майже 200 кілометрів).
Під час виїзду на північні рубежі військові керівники виконали кілька завдань:
Також після вивчення рельєфу місцевості сторони перейшли до формату військового моделювання, проаналізувавши сценарії стримування противника та алгоритми реагування на потенційні загрози.
Сирський наголосив на необхідності цілодобової бойової готовності норвезьких сил. Коментуючи ризики російських провокацій на Крайній Півночі — з огляду на нещодавнє порушення повітряного простору Польщі ракетами та інциденти з дронами у країнах Балтії й Румунії — він наголосив, що системи ППО мають функціонувати в режимі постійної готовності.
За його словами, ця співпраця є проявом вдячності Осло за оборонну підтримку Києва та внеском у спільну безпеку.
Паралельно з роботою військових фахівців у столиці Норвегії відбулися переговори на високому урядовому рівні. Міністр оборони України Євген Хмара провів зустрічі зі своїм норвезьким колегою Торе Сандвіком, а також із міністром фінансів Норвегії та колишнім генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом.
Ключовою темою діалогу стала подальша військова допомога Україні для захисту неба від російських ракет і дронів у зимовий період, а також поглиблення двосторонньої оборонної взаємодії між Києвом та Осло.
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