Коронавирус поставил в Украине новые антирекорды

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека — больше всего за все время.

Об этом отмечается в данных СНБО.

Больше всего заболевших выявлено в Харьковской области — 516. В Киеве подтвердили 441 случай коронавируса.