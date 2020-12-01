В Киеве самое большое количество больных с начала пандемии

В Киеве за минувшие сутки зафиксирован рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии — 1799 человек. 31 случай — летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 72 277», — написал Кличко на «Телеграм-канале» во вторник.

Среди заболевших 902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года, 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Также среди заболевших 63 медика.

В больницы за минувшие сутки госпитализировали самое большое количество пациентов с начала пандемии — 148 человек. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе — 317, Подольском — 235, Святошинском — 216 случаев.