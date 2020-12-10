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«Укрзализныця» в 2021 году собирается поднять цены на билеты

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«Укрзализныця» в 2021 году собирается поднять цены на билеты

АО «Укрзализныця» в 2021 году планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в 2020 году при сокращении выручки на 3,2% — до 86,504 млрд грн.

Соответствующие показатели предусмотрены финансовым планом компании, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина».

При этом выручка в 86,504 млрд грн, запланированная на 2021 год, на 15,4% больше ожидаемого итога 2020 года.

Согласно финплану, EBITDA «Укрзализныци» в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% — до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза — до 27,238 млрд грн.

Так, на капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,252 млрд грн, на покупку/изготовление основных средств — 8,484 млрд грн, на модернизацию основных средств — 5,785 млрд грн и на капремонт — 5,189 млрд грн.

Согласно проекту финансового плана УЗ, доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год — до 72,088 млрд грн.

Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года.

«В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн», — отмечается в финплане компании.

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В компании также подчеркивают, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

Как сообщалось, «Укрзализныця» в 2020 году планирует получить 0,07 млн грн чистой прибыли по сравнению с 2,988 млрд грн в 2019 году при сокращении выручки на 1,1% — до 89,357 млрд грн, соответствующие показатели предусматривает утвержденный правительством и обнародованный на сайте компании финплан.

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