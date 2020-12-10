В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве за прошедшие сутки еще у 1 899 человек выявили коронавирус, 27 жителей умерли, 444 — выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии — 1899 человек. 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437», — написал Кличко на странице в Facebook.
Так, заболели 1069 женщин, 722 мужчины, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Также коронавирус выявили у 51 медика.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 138 человек, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.
Мэр отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 356, в Дарницком — 315 и в Деснянском районе — 313 случаев.
«Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации. Относитесь сознательно правилам безопасности и к своему здоровью! При первых же симптомах оставайтесь дома и позвоните семейному врачу», — подытожил Кличко.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 13 903 человека, умерли 266 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016