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ЄБА: На позитивну динаміку розвитку бізнесу в Україні розраховує лише 27% компаній

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ЄБА: На позитивну динаміку розвитку бізнесу в Україні розраховує лише 27% компаній

Стримані очікування переважають в оцінці загальної динаміки розвитку бізнесу на 2027 рік, оскільки 39% компаній прогнозують негативну динаміку, ще 34% не очікують змін, тоді як 27% розраховують на позитивну динаміку.

Про це свідчить опитування "Прогнози бізнесу 2027" Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) серед компаній-членів.

Згідно з опублікованими асоціацією результатами у вівторок, війна залишається ключовим фактором, який визначатиме бізнес-планування у 2027 році. Більшість (98%) респондентів враховують у своїх бізнес-планах сценарій продовження війни. У таких умовах компанії також формують бюджети з урахуванням валютних ризиків.

Прогнози доходів у 2027 році виглядають обережними: 53% компаній очікують зростання доходів у гривні, 29% – падіння, а 18% – відсутність змін порівняно з попереднім роком. У доларовому еквіваленті 41% прогнозують падіння доходів, 36% – зростання, а 23% – стабільність. Подібна тенденція спостерігається і в натуральному виразі: 38% компаній очікують падіння обсягів, 35% – зростання, а 27% не прогнозують змін.

Щодо курсу, то бізнес закладає 49грн/$1 у фінансове планування на 2027 рік.

Попри обережні очікування деякі бізнеси планують нові інвестиції: 3% компаній мають намір реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2027 році, а їхня середня очікувана вартість становить близько $5 млн. Значною більшою є готовність фінансувати соціальні проєкти, оскільки 48% компаній планують інвестувати у соціальні ініціативи у 2027 році, в середньому близько 4% свого доходу.

Технологічна трансформація теж залишається серед пріоритетів бізнесу, адже 83% компаній планують у 2027 році використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації процесів або підвищення ефективності роботи. Це свідчить про те, що в умовах обмежених ресурсів та кадрових викликів бізнес дедалі активніше шукає технологічні рішення для підвищення продуктивності.

Водночас бізнес очікує від держави посилення роботи за напрямами, які безпосередньо впливають на стійкість та можливості розвитку компаній. Ключовими завданнями для уряду у 2027 році визначено боротьбу з корупцією (58%), посилення енергетичної безпеки для проходження опалювального сезону (40%) та посилення захисту від ворожих атак (35%).

В опитуванні "Прогнози бізнесу 2027", яке проводилося з 18 серпня до 7 вересня 2026 року, взяли участь 88 керівників компаній-членів ЄБА.

курс, ЄБА, бізнес
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