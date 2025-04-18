Економіка в комі, але НБУ щодня звітує про покращення пульсу

Поки бізнес втрачає персонал і бореться з відключеннями, регулятор фіксує «покращення настроїв». Можливо, у тих, хто ще залишився живим.

Національний банк України оприлюднив результати чергового «Опитування керівників підприємств» за перший квартал 2025 року. У звіті фіксується зростання ділового оптимізму: індекс ділових очікувань зріс до 108,2 пункту, а частка компаній, які прогнозують зростання обсягів виробництва, найму та інвестицій, збільшилася.

Попри війну, втрати персоналу, інфляцію й невизначеність щодо подальшої підтримки Заходу, респонденти висловлюють обережний оптимізм. Очікувана інфляція при цьому зросла до 11,5%, а прогнозований курс гривні залишається на рівні понад 44 грн за долар.

Однак аналітики застерігають: ці настрої не завжди мають під собою реальне підґрунтя.

«Опитування відображає думку тих підприємств, які ще працюють. Але не охоплює тисячі МСП, що зупинилися через мобілізацію, відключення або нестачу людей. Іноземним інвесторам навряд чи варто орієнтуватися на цифри, відірвані від фронтової економіки», — коментує один з економістів.

Кредитування залишається слабким місцем: лише третина підприємств планує звертатися за позиками, при цьому більшість називає головною перепоною високі ставки та наджорсткі вимоги до застави. У самому звіті ці проблеми подано значно м’якше.

Також експерти вказують на методологічні обмеження: відсутність розбивки за секторами, розмірами бізнесу та регіонами робить висновки звіту малорепрезентативними. Особливо на тлі війни, коли економіка надто фрагментована.

Повний текст звіту доступний на сайті НБУ.