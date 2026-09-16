Железняк: В проєкт держбюджету-2027 заклали підвищення мінімальної заробітної плати

Мінімальну заробітну плату в Україні планують підвищити з 1 січня 2027 року. Відповідні зміни заклали у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно з оприлюдненими даними, з 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата має становити 9 546 гривень.

Для порівняння, у 2026 році мінімалка встановлена на рівні 8 647 гривень. Таким чином, її планують збільшити на 899 гривень.

У відсотковому вираженні підвищення становитиме 10,4%.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік також передбачили підвищення інших основних соціальних стандартів приблизно на 10%. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

З 1 січня 2027 року загальний прожитковий мінімум планують встановити на рівні 3 559 гривень, що на 10,9% більше, ніж у 2026 році.

Для окремих категорій населення передбачені такі показники:

для працездатних осіб - 3 691 гривня;

для осіб, які втратили працездатність, - 2 878 гривень;

базова величина для розрахунку допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю - 4 000 гривень.

Водночас у проєкті бюджету передбачили зміни, які стосуються індексації зарплат бюджетників.

Йдеться про щомісячну доплату, яка частково компенсувала працівникам зростання цін. У січні 2027 року її, за словами Василевської-Смаглюк, планують не виплачувати. Тобто накопичений до грудня 2026 року показник індексації обнулять.

Надалі відлік для нової індексації розпочнеться з нуля. Право на відповідну виплату виникне лише після того, як інфляція знову перевищить встановлений законодавством поріг.