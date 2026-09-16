Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) схвалила для обговорення проєкт постанови, що дозволить застосування динамічних цін на електроенергію для споживачів із "розумними" лічильниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Одна з ключових змін — право споживачів, які мають інтелектуальні лічильниками, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію. Проєкт також розширює можливості споживачів щодо способів оплати та зміни електропостачальника", - йдеться у повідомленні.

Регулятор пояснив, що динамічна ціна змінюватиметься залежно від коливань на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. Споживач при цьому зможе враховувати зміну ціни протягом доби, відповідно коригувати своє споживання та гнучкіше управляти витратами на електроенергію.

Зазначається, що споживач сам вирішуватиме, чи укладати контракт із динамічною ціною.

Своєю чергою, постачальники електроенергії, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, повинні будуть забезпечити можливість укласти договір з динамічною ціною тим клієнтам, які мають інтелектуальні лічильники. Перед укладенням такого договору електропостачальник має пояснити споживачу, від чого залежить зміна ціни, а також поінформувати про можливі вигоди, ризики та витрати.

Крім того, регулятор пропонує спростити зміну електропостачальника. Зокрема, для побутових і малих непобутових споживачів вона має бути безкоштовною.

Крім того, споживачі зможуть обирати постачальника, зареєстрованого в державі — члені ЄС або Енергетичного Співтовариства, якщо він допущений до роботи на українському ринку.