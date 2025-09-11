НКРЕКП оголосила про початок дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про початок попереднього дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку у серпні та вересні 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКРЕКП.
Як зазначається у повідомленні регулятора, підставою для початку перевірки стали результати моніторингу ринкової поведінки учасників та відповідні звернення про можливі порушення.
Дослідження проводиться згідно з пунктом 3.3 Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року № 1756.
Предметом дослідження є істотні коливання цін на ринку "на добу наперед" упродовж серпня та вересня цього року. Регулятор має оцінити, чи були ці коливання результатом об’єктивних факторів, чи свідчать про маніпуляції з боку окремих учасників ринку.
У разі підтвердження ознак зловживань НКРЕКП може ініціювати повноцінне розслідування з подальшими санкціями до винних сторін.
