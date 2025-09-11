Войти

НКРЕКП оголосила про початок дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку

НКРЕКП оголосила про початок дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про початок попереднього дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку у серпні та вересні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКРЕКП.

Як зазначається у повідомленні регулятора, підставою для початку перевірки стали результати моніторингу ринкової поведінки учасників та відповідні звернення про можливі порушення.

Дослідження проводиться згідно з пунктом 3.3 Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року № 1756.

Предметом дослідження є істотні коливання цін на ринку "на добу наперед" упродовж серпня та вересня цього року. Регулятор має оцінити, чи були ці коливання результатом об’єктивних факторів, чи свідчать про маніпуляції з боку окремих учасників ринку.

У разі підтвердження ознак зловживань НКРЕКП може ініціювати повноцінне розслідування з подальшими санкціями до винних сторін.

