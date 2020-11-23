Акции Tesla обновили исторический максимум

Акции Tesla выросли до рекордного уровня после сплита — на 6,41%, до $520,99 за бумагу, следует из данных торгов на 17:22 по Киеву.

Ранее аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил целевую цену на акции Tesla до уровня в $1 тыс., пишет MarketWatch. До этого она составляла $800 за бумагу.

В самом оптимистичном сценарии учитывается то, что «компания непрерывно движется к прибыльности и будет включена в индекс S&P 500». Если все сложится удачно и спрос на электрокары в 2021 году будет стремительно расти, то акции Tesla достигнут этой отметки, считает аналитик. Согласно более умеренному сценарию Wedbush, акции компании могут вырасти до $560.

В конце августа Tesla провела сплит акций в пропорции 5:1. Это значит, что компания сделала из одной бумаги пять, а цена акции упала с $2200 до $440. Таким образом, они стали более доступными для инвесторов.

В середине ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил, что бумаги Tesla включат в индекс S&P 500 с 21 декабря. Компания выполнила все необходимые для этого требования в июле — отчиталась о четвертом прибыльном квартале подряд. В октябре Tesla отчиталась о рекордной прибыли за третий квартал в $331 млн. Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 156%.

В то же время скептики считают акции Tesla переоцененными, указывая на очень высокие значения мультипликаторов. По данным Macrotrends, показатель P/E компании, отражающий соотношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, составляет 1002,55 — это говорит о том, что акции Tesla сильно перекуплены.