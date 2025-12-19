Войти

МОЗ: Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини містить запобіжники від корупційних зловживань

Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, запроваджена з 2025 року на зміну моделі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), містить запобіжники від корупційних зловживань. Про це в коментарі “Апострофу” розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За її словами, зокрема, перелік лікарів, які входять до експертної комісії, затверджений на рівні керівника медичного закладу, є публічним та раз на рік згідно із законодавством оновлюється.

"Важливо, коли призначається дата і час розгляду [оцінювання стану особи] в системі, то система підбирає склад лікарів. Тобто ви не вгадаєте, який із лікарів у вас буде розглядати справу. І пацієнт до дня розгляду не знає прізвища лікаря, який буде розглядати. Це один із запобіжників", – пояснила Карчевич.

Кожен лікар в експертній комісії має умовно один голос і “якщо, наприклад, якийсь лікар не згоден, він це фіксує в системі, також у протоколі це відображено”.

"Якщо лікар щось зафіксував, що він не згоден, то це вже підстава для моніторингу, щоб з'ясувати, а може там щось не так було", – додала вона.

Посадовиця зауважила, що цифровізація процесу дає можливість відстежувати прийняті рішення в режимі реального часу, також запроваджені групи моніторингу на рівні регіонів. Крім того, дозволено проводити аудіо-відеозапис оцінювання, який пацієнт може використати для оскарження висновку.

"Є багато різних таких моментів, які ми впровадили, щоб запобігати [корупційним] ризикам. Але допоки залишається бажання отримати цей статус для недоброчесних цілей, то звісно, ризики завжди будуть", – резюмувала вона.

інвалідність, МСЕК
