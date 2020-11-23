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Дубинский и коллеги просят КС отменить запреты карантина выходного дня

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Дубинский и коллеги просят КС отменить запреты карантина выходного дня

Ряд нардепов просят Конституционный суд отменить ограничения, введенные в рамках карантина выходного дня.

Как отмечается на сайте КС, в Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан .

Как следует из документа, представлять представление в суде будет нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Нардеп Ольга Совгиря при этом заявила, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом.

Обжалованы отдельные положения постановления правительства, предусматривающие ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье.

Также обжалован запрет проведения учреждениями здравоохранения плановой госпитализации.

В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают.

По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах.

В свою очередь ограничение на осуществление плановых мер госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

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Кроме этого, также отмечается, что обжалованные ограничения введены в стране без оглашения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

Сейчас суд решает вопрос об открытии конституционного производства.

карантин, КС, Александр Дубинский
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