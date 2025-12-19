Войти

Reuters: Лідери ЄС просять створити умови для надання "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами росії

129

Лідери Європейського Союзу звернуться до інституцій ЄС з проханням терміново створити умови для надання "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами росії. Про це пише Reuters з посиланням на проєкт плану ЄС.

Агентство наголошує, що документ ще може змінитися.

У проєкті наведено кілька умов такого кредиту. Серед них – повне дотримання договірних зобов'язань власників активів, а також вимога, щоб кошти, що надаються, були спрямовані на підтримку оборонної промисловості як України, так і Євросоюзу.

Як випливає з документа, лідери ЄС, хочуть, щоб Україна почала отримувати фінансову підтримку через цей кредит, зокрема, й на свої військові потреби, з другого кварталу 2026 року.

