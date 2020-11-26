Шмыгаль созывает внеочередное заседание правительства

Внеочередное заседание правительства состоится вечером 26 ноября.

Об этом информирует Правительственный портал.

«26 ноября под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что начало — ориентировочно в 17:00, время уточняется.

Очередные заседания правительства проходят по средам.