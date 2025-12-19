Bloomberg: Борг стає занадто великим тягарем для росії

рф десятиліттями платитиме за війну в Україні навіть, якщо бойові дії завершаться завтра. Причина - стрімке зростання боргу, яким уряд закриває дедалі більшу діру у військовому бюджеті за рекордно дорогих позик, повідомляє Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп наполягає на угоді щодо припинення війни. Водночас фінансовий рахунок для москви й надалі зростає. На одному з останніх аукціонів року уряд розмістив облігації федеральної позики (ОФЗ) на 108,9 млрд рублів (1,36 млрд дол). Загальний обсяг розміщень у 2025 році вже досяг 7,9 трлн рублів - значно більше за попередній рекорд 2020 року, встановлений під час пандемії Covid-19.

Торік вона сягнула історичного максимуму - 21%. Навіть після зниження в червні до 16,5% запозичення залишаються надзвичайно дорогими для бізнесу, домогосподарств і держави. Тоді ключова ставка центробанку росії становила 4,25%.

москва була змушена нарощувати продаж облігацій після того, як більш ніж половину резервів "на чорний день" уже витрачено, а бюджетний дефіцит зріс на тлі збільшення військових витрат на 30-60% і падіння доходів від сировини, зокрема нафти й газу.

Міністр оборони андрій бєлоусов розповів, що втрати цього року зросли до 7,3% ВВП, з яких 2,2 в.п. не пов'язані безпосередньо з війною в Україні. За оцінкою Мінекономіки, загальні витрати на оборону становлять близько 15,8 трлн рублів, з них приблизно 11 трлн - безпосередньо на вторгнення.

Як зазначає агенція, у найближчі три роки витрати на оборону залишатися майже стабільними, але на обслуговування боргу зростатимуть і перевищать сукупне збільшення військового бюджету з 2022 року. Уже зараз вони займають удвічі більшу частку бюджету, ніж до війни, і перевищують витрати на охорону здоров'я та освіту. З наступного року обслуговування боргу стане четвертою за величиною статтею бюджету - після національної безпеки.

У разі зростання боргу, аніж буде заплановано бюджет, уряду доведеться скорочувати витрати в інших сферах, щоб уникнути збільшення дефіциту. Соціальні витрати доведеться захищати, але фінансування національних проєктів та програм економічної підтримки може опинитися під загрозою.

Як пише видання, перелік ризиків, з якими зіткнеться бюджет у найближчі роки, довгий. Він включає слабші, ніж очікувалося, доходи через зниження цін на нафту, уповільнення економіки, а також збільшення витрат, пов'язаних з військовими операціями.

У бюджеті на 2026 рік закладено курс у 92 рублі за долар і ціну нафти Urals 59 доларів - рівні, які виглядають надто оптимістичними, зазначає економіст банку "Сінара" Сергій Конигін. За його оцінкою, дефіцит може зрости до 5,2 трлн рублів проти прогнозу Мінфіну в 3,6 трлн.

Хоча борг росії досі залишається одним із найнижчих у світі (менше 20% ВВП у найближчі роки), уряд уже прогнозує перевищення цього рівня з 2027 року та зростання майже до 70% ВВП до 2042-го. Водночас резервний фонд може скоротитися з 6% до 1% ВВП.

"Навіть якщо війна завершиться, високі відсоткові платежі вже "зашиті" в майбутніх бюджетах і, на відміну від військових витрат, швидко скоротити їх буде неможливо", - зазначається у статті.