Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: В разі неотримання грошей наш бюджет матиме дефіцит, який може сягнути $45-50 млрд і навіть більше

148
Зеленський: В разі неотримання грошей наш бюджет матиме дефіцит, який може сягнути $45-50 млрд і навіть більше

Україні доведеться у рази скоротити виробництво безпілотників, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Європейського Союзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у Брюсселі.

Нагадаємо, що у столиці Бельгії триває саміт лідерів ЄС, на якому обговорюють фінансування України на наступні два роки. Йдеться про початковий транш у €90 млрд під заставу заблокованих російських активів.

«Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який в разі миру будемо використовувати на відновлення нашої держави, а в разі продовження війни Україна буде використовувати на пріоритетні потреби, передусім виробництво дронів, то тоді в Україні зменшиться в рази виробництво дронів», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна буде змушена значно скоротити виробництво дешевих бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості, наголосив президент.

«Якщо сьогодні ми використовуємо наші далекобійні можливості, і вони працюють так само як і європейські та американські санкції проти енергетики рф, щоб зменшити енергоресурс росії. То всього цього (без далекобійних дронів, — Ред.) просто не буде», — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, в разі неотримання грошей наш бюджет матиме дефіцит, який може сягнути $45-50 млрд і навіть більше.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 19 декабря 2025
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023