Економіка росії функціонує в режимі масштабного виведення коштів за кордон, - ЗМІ

Російська економіка десятиліттями функціонує в режимі масштабного виведення коштів за кордон: за останні 25 років загальний відтік капіталу перевищив розмір річного ВВП країни. За останні десять років реальний сектор РФ щороку втрачав близько 3% ВВП, а загальні щорічні втрати економіки стабільно тримаються на рівні 4-5% ВВП.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.
Згідно з підрахунками аналітиків, сукупним підсумком за 2001–2025 роки виведення коштів лише з реального сектора перевищило 110% ВВП, а загалом з економіки — 130% ВВП.
Для порівняння, у країнах зі схожим рівнем доходу (Угорщина, Словаччина, Таїланд) чистий відтік не перевищує 1% ВВП на рік, тоді як Польща, Болгарія, Індія та Бразилія функціонують в умовах чистого припливу коштів.
Хронічне виведення активів досягало максимальних позначок у періоди геополітичних та економічних криз:
Центральний банк РФ засекретив статистику вивезення коштів приватним сектором невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Згідно з історичними відомостями регулятора, лише за 2001–2021 роки з країни вивели $780,8 млрд (понад 65 трлн рублів), що в 1,5 раза перевищує річний федеральний бюджет РФ. За оцінками, загальний відтік за період із 1994 року наразі перевищив $1 трлн.
Чисті іноземні активи російського нефінансового сектора за останні 30 років становлять понад 40% поточного ВВП РФ — це більше ніж 85 трлн рублів (близько $1 трлн). У ЦМАКП визнають, що значна частина цих вкладень є надлишковою для виробничих потреб. Аби зупинити втечу коштів та використати їх для відновлення внутрішнього виробництва, аналітики пропонують обкласти іноземні активи російських компаній податком і провести амністію капіталів із фіксованим збором за повернення грошей у Росію.