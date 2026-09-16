Економіка росії функціонує в режимі масштабного виведення коштів за кордон, - ЗМІ

Російська економіка десятиліттями функціонує в режимі масштабного виведення коштів за кордон: за останні 25 років загальний відтік капіталу перевищив розмір річного ВВП країни. За останні десять років реальний сектор РФ щороку втрачав близько 3% ВВП, а загальні щорічні втрати економіки стабільно тримаються на рівні 4-5% ВВП.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з підрахунками аналітиків, сукупним підсумком за 2001–2025 роки виведення коштів лише з реального сектора перевищило 110% ВВП, а загалом з економіки — 130% ВВП.

Для порівняння, у країнах зі схожим рівнем доходу (Угорщина, Словаччина, Таїланд) чистий відтік не перевищує 1% ВВП на рік, тоді як Польща, Болгарія, Індія та Бразилія функціонують в умовах чистого припливу коштів.

Хронічне виведення активів досягало максимальних позначок у періоди геополітичних та економічних криз:

2022 рік: абсолютний рекорд — понад 12% ВВП через масовий вихід західного бізнесу та вивезення заощаджень сотнями тисяч емігрантів;

2014 рік: втрата понад 10% ВВП на тлі окупації Криму та перших міжнародних санкцій;

2008–2009 роки: аналогічний спад близько 10% ВВП під час світової фінансової кризи;

2025 рік: показник опустився нижче 2% ВВП через скорочення виплат інвестиційного доходу підприємствами за кордон, проте стійкість цієї тенденції аналітики ставлять під сумнів.

Центральний банк РФ засекретив статистику вивезення коштів приватним сектором невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Згідно з історичними відомостями регулятора, лише за 2001–2021 роки з країни вивели $780,8 млрд (понад 65 трлн рублів), що в 1,5 раза перевищує річний федеральний бюджет РФ. За оцінками, загальний відтік за період із 1994 року наразі перевищив $1 трлн.

Чисті іноземні активи російського нефінансового сектора за останні 30 років становлять понад 40% поточного ВВП РФ — це більше ніж 85 трлн рублів (близько $1 трлн). У ЦМАКП визнають, що значна частина цих вкладень є надлишковою для виробничих потреб. Аби зупинити втечу коштів та використати їх для відновлення внутрішнього виробництва, аналітики пропонують обкласти іноземні активи російських компаній податком і провести амністію капіталів із фіксованим збором за повернення грошей у Росію.