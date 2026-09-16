Корецький: Україні доведеться піти на жорсткий секвестр бюджету

Прем'єр-міністр Сергій Корецький офіційно попередив, що Україні доведеться піти на жорсткий секвестр бюджету, якщо Верховна Рада відмовиться підтримати вимоги ключових донорів – Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.
Найбільші суперечки у парламенті поки що точаться навколо вимоги запровадити ПДВ на іноземні посилки вартістю до 150 євро, які наразі звільнені від мит і зборів. Депутати уже двічі відмовилися підтримати це рішення.
Критики законопроєкту стверджують, що він не принесе значних доходів для бюджету, а лише збільшить фінансовий тягар для пересічних українців, багатьом з яких нібито потрібні такі посилки. Корецький заявив, що нинішній пільговий режим дає несправедливу перевагу іноземним виробникам, і закликав депутатів ухвалити законопроєкт якнайскоріше.
"Яка альтернатива? Скорочення видатків до абсолютного мінімуму", – сказав він.
"Бюджет не еластичний. Тож хочу сказати вам заздалегідь: ні. Ви мусите голосувати. Ви мусите рухатися вперед", – сказав Корецький.
Блокування реформ у Раді вже призвело до затримки близько $4 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, яка очікувалася у третьому кварталі.
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