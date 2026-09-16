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В 2027 році дотація ПФУ може збільшитися на понад 41 млрд гривень

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Дотація Пенсійному фонду (ПФУ) може скласти 41,5 млрд гривень в 2027 році.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Тelegram-каналі, передають Українські Новини.

"Дотація Пенсійному фонду – 290 млрд гривень (+41,5 млрд гривень, +16,5%). Це більша частина всього приросту Мінсоцу. Житлові субсидії і пільги – 42 млрд гривень, без змін", - написав депутат.

Він нагадав, що розміру індексації пенсій у тексті проєкту держбюджету немає — традиційно "у порядку та розмірах, встановлених КМУ". Тобто скільки додадуть з березня, уряд оголосить окремо.

Железняк також повідомив, що прожитковий мінімум складе на одну особу 3 559 гривень на місяць з 1 січня 2027 року (+350 гривень, +10,9%).

Для працездатних – 3 691 гривень, для непрацездатних (база мінімальної пенсії) – 2 878 гривень.

А для розрахунку окладів прокурорів, податківців, митників та держорганів зі спецзаконами — окремий "заморожений" ПМ 2 331 гривня.

"Суддів із цього абзацу прибрали: у червні Рада ухвалила закон 4905-IX (242 голоси), що оклад судді рахується тільки від повного прожиткового мінімуму. Результат — Державна судова адміністрація +8,5 млрд (+35,1%). Заморозка лишилась для всіх, крім суддів", - повідомив Железняк.

ПФУ, Железняк
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