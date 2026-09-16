Зеленський доручив забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ставки детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів, передає УНН.

Глава держави доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою.

«Був звіт і по спроможностях Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання: важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури – деталі непублічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки. Слава Україні!», - резюмував Зеленський.