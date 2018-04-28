В этом году на награды потратят более 46 млн

Государственное управление делами договорилась с Банкнотно-монетным двором Национального банка о закупке государственных наград, отличий Президента и бланков к ним на 46 млн 838,6 тыс. гривен в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок «ProZorro», передают Українські Новини.
В частности, в 2018 будут закуплены на 7 млн гривен 4,6 тыс. госнаград 22 видов (8 типов орденов, 2 — медалей и 12 — почетных званий), а ещё 667,3 тыс. гривен составят расходы на 5,5 тыс. бланков к 16 различным видам госнаград.
Также Госуправление делами закупит на 380 тыс. гривен 2,3 тыс. отличий Президента «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», а 58,5 тыс. гривен составит стоимость бланков грамот к ним.
37,3 млн гривен составит стоимость 238 тыс. отличий Президента «За участие в антитеррористической операции» и ещё 1 млн 440 тыс. гривен — бланков грамот к ним.
Все договора были заключены 25 апреля и предусматривают разные графики поставки наград.
Тендер прошёл по переговорной процедуре закупки у одного поставщика, поскольку в соответствии с законодательством изготовление орденов, медалей, нагрудных знаков к почётным званиям, нагрудных знаков лауреатов государственных премий и президентских отличий производится исключительно Банкнотно-монетным двором НБУ.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,71 -0.0361
|2.618,74 -0.0243
|100 евро
|3.140,57 -0.2188
|3.201,39 -0.151
|10 рублей
|3,83 -0.002
|4,33 -0.0027
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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