В этом году на награды потратят более 46 млн

Государственное управление делами договорилась с Банкнотно-монетным двором Национального банка о закупке государственных наград, отличий Президента и бланков к ним на 46 млн 838,6 тыс. гривен в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок «ProZorro», передают Українські Новини.

В частности, в 2018 будут закуплены на 7 млн гривен 4,6 тыс. госнаград 22 видов (8 типов орденов, 2 — медалей и 12 — почетных званий), а ещё 667,3 тыс. гривен составят расходы на 5,5 тыс. бланков к 16 различным видам госнаград.

Также Госуправление делами закупит на 380 тыс. гривен 2,3 тыс. отличий Президента «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», а 58,5 тыс. гривен составит стоимость бланков грамот к ним.

37,3 млн гривен составит стоимость 238 тыс. отличий Президента «За участие в антитеррористической операции» и ещё 1 млн 440 тыс. гривен — бланков грамот к ним.

Все договора были заключены 25 апреля и предусматривают разные графики поставки наград.

Тендер прошёл по переговорной процедуре закупки у одного поставщика, поскольку в соответствии с законодательством изготовление орденов, медалей, нагрудных знаков к почётным званиям, нагрудных знаков лауреатов государственных премий и президентских отличий производится исключительно Банкнотно-монетным двором НБУ.