Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж зараз маємо грошей

286
Зеленський: Ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж зараз маємо грошей

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам-учасницям Іберо-американського саміту долучитися до співпраці з Україною у форматі Drone Deal, зокрема у сфері спільного виробництва безпілотників та обміну технологіями.

Про це глава держави заявив під час спеціальної панелі, присвяченої Україні, на 30-му Іберо-американському саміті в Мадриді, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо формат під назвою Drone Deals. Я запрошую кожну країну, яка прагне більшої безпеки, приєднатися до нас", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що війна Росії проти України докорінно змінила технології нападу та оборони, а безпілотні системи й засоби РЕБ стають невід'ємними складовими безпеки сучасних держав.

За його словами, українські технології можуть бути корисними не лише у військовій сфері, а й для захисту державних кордонів, територіальних вод та виключних економічних зон, контролю важкодоступних територій і реагування на стихійні лиха.

Президент також звернув увагу на значний виробничий потенціал української оборонної промисловості, який наразі перевищує наявні фінансові можливості.

"Ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж зараз маємо грошей, щоб за них заплатити. І ми розбудовуємо спільне виробництво з нашими партнерами. Ми готові ділитися нашим досвідом, нашими технологіями, системами, які ми розробили", - наголосив глава держави.

Зеленський, Drone Deal
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 7 ноября 2026
Пятница, 6 ноября 2026
Четверг, 5 ноября 2026
Среда, 4 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023