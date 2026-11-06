Зеленський: Ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж зараз маємо грошей

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам-учасницям Іберо-американського саміту долучитися до співпраці з Україною у форматі Drone Deal, зокрема у сфері спільного виробництва безпілотників та обміну технологіями.
Про це глава держави заявив під час спеціальної панелі, присвяченої Україні, на 30-му Іберо-американському саміті в Мадриді, повідомляє Укрінформ.
"Ми маємо формат під назвою Drone Deals. Я запрошую кожну країну, яка прагне більшої безпеки, приєднатися до нас", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що війна Росії проти України докорінно змінила технології нападу та оборони, а безпілотні системи й засоби РЕБ стають невід'ємними складовими безпеки сучасних держав.
За його словами, українські технології можуть бути корисними не лише у військовій сфері, а й для захисту державних кордонів, територіальних вод та виключних економічних зон, контролю важкодоступних територій і реагування на стихійні лиха.
Президент також звернув увагу на значний виробничий потенціал української оборонної промисловості, який наразі перевищує наявні фінансові можливості.
"Ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж зараз маємо грошей, щоб за них заплатити. І ми розбудовуємо спільне виробництво з нашими партнерами. Ми готові ділитися нашим досвідом, нашими технологіями, системами, які ми розробили", - наголосив глава держави.
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