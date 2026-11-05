Politico: Республіканці вважають, що причинами невдачі на виборах стали війна проти Ірану, зростання цін та поведінка Трампа

Після розгромної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США однопартійці президента Дональда Трампа почали відкрито критикувати його політику та стиль керівництва. Частина республіканців вважає, що причинами невдачі стали війна проти Ірану, зростання цін на пальне та продукти, а також поведінка самого американського лідера.
Про це повідомляє Politico.
Як зазначає видання, після масштабних поразок республіканців на виборах 3 листопада союзники Трампа почали дедалі частіше покладати відповідальність за результати голосування безпосередньо на президента.
Водночас представники його політичної команди намагаються перекласти провину на кандидатів від Республіканської партії, звинувачуючи їх у недостатній активності під час виборчої кампанії. Однак республіканці в Конгресі та за його межами не погоджуються з таким поясненням.
Серед головних причин поразки вони називають війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка вплинула на вартість пального та продуктів харчування. Крім того, частина партійців висловлює невдоволення манерою поведінки Трампа.
Голова Республіканської партії в окрузі Лікінг штату Огайо Метт Доул заявив, що після виборів партію очікує переосмислення подальшого політичного курсу.
«У Республіканській партії відбувається певне переосмислення того, куди рухатися далі. Думаю, частина республіканців виступатиме за повернення до нормальності. Це не означатиме відмову від ідеології та політики Трампа, але означатиме відмову від його стилю», – зазначив він.
Своєю чергою кандидат від республіканців на посаду губернатора штату Мен Боббі Чарльз, який зазнав поразки на виборах, висловив оптимізм щодо майбутнього партії після завершення президентського терміну Трампа.
«Це звучить трохи іронічно, але я все ж оптимістично дивлюся в майбутнє, тому що через два роки Трамп піде», – сказав політик.
За оцінкою Politico, результати проміжних виборів стали серйозним ударом для Республіканської партії та посилили внутрішні суперечки щодо її подальшого розвитку й політичного впливу Дональда Трампа.
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