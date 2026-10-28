Сибіга: Розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором скоординували з Україною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що ранкову розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним скоординували з Україною. Київ готовий до часткового та повного припинення вогню.

Його цитує МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ранкові телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним, а згодом — із Президентом України Володимиром Зеленським. Вітаємо таку активну підтримку наших дипломатичних зусиль і мирного процесу. Цей дзвінок було скоординовано з нами, і це правильний підхід", — заявив Сибіга на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

"Україна прагне завершити цю війну. Ми маємо реалістичні пропозиції та рішення. Ми готові до часткового припинення вогню та повного припинення бойових дій. Звичайно, усе має бути справедливим. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків", — сказав міністр.

За словами Сибіги, поки російські посадовці говорять про переговори, російські балістичні ракети продовжують бити по Україні.

"Росія намагається знищити нашу енергетичну систему та позбавити українців електроенергії й опалення", — зазначив він.

"Наразі Путін не демонструє справжньої готовності завершити війну. Саме тому зміцнення України залишається надзвичайно важливим. Фінляндія та Норвегія, а також Данія, Ісландія і Швеція демонструють справжнє лідерство в цьому питанні", — додав Сибіга.

З лютого 2022 року п'ять нордичних країн надали допомогу на суму близько 50 мільярдів доларів, нагадав міністр. Наступного дня він виступить перед Північною радою й подякує її членам за "безпрецедентну підтримку".

"Сьогодні ми говоримо не лише про підтримку України, а й про партнерство з Україною. Наш досвід, технології та сила можуть зробити нордичні країни безпечнішими. Ми готові зробити свій внесок", — резюмував Сибіга.