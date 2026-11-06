Пєсков: Маршрути руху танкерів із дизелем, ніяк не пов'язані з виборчими процесами у Америці

Дмитро Пєсков прокоментував публікацію в Financial Times, в якій стверджується, що два з трьох танкерів з російським дизелем, які прямували до портів США, вже змінили курс і пункт призначення.
Ситуація із закупівлею США російського дизельного палива і, зокрема, маршрут руху танкерів із дизелем, ніяк не пов'язані з виборчими процесами у Америці. Про це повідомиа речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистам у четвер, 5 листопада.
"Якогось зв'язку з виборами тут вбачати не варто, це однозначно", – сказав він.
Таким чином Пєсков прокоментував публікацію в Financial Times, в якій стверджується, що два з трьох танкерів з російським дизельним паливом, які прямували до американських портів, вже змінили курс і пункт призначення.
Відповідаючи на запитання, чи означає зміна маршруту танкерів і кінцевої точки їх прибуття, що дизельна угода зі США зірвалася, Пєсков знову підкреслив: "Ми не можемо з вами обговорювати комерційні нюанси, вони не можуть ставати публічними".
А спеціальний представник глави Кремля Кирило Дмитрієв назвав "фейком" статтю Financial Times про зрив дизельної угоди Дональда Трампа та Володимира Путіна. При цьому матеріал газети заснований на даних сервісу відстеження суден.
"Фейк. Танкери, що прямують до США, продовжують слідувати за курсом. Чому стільки фейкових новин від FT?", – написав він соцмережі Х.
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