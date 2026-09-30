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Середня заробітна плата штатного працівника в Україні знизилася на 1,1%

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Середня заробітна плата штатного працівника в Україні знизилася на 1,1%

Середня заробітна плата штатного працівника у серпні 2026 року становила 31 892 грн, на 1,1% менше, ніж у липні.

Такі дані у Фейсбуці оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за серпень 2026 року становила 31 892 грн, що на 23,1% більше, ніж у серпні 2025 року, проте на 1,1% менше, ніж у липні поточного року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Держстаті, зменшення середньої заробітної плати порівняно з липнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,4% у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування до 6,2% у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.

Разом з тим у будівництві, інформації та телекомунікаціях, професійній, науковій та технічній діяльності, мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку, державному управлінні й обороні; обов'язковому соціальному страхуванні, гуртовий та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, а також в операціях з нерухомим майном відбулось збільшення середньої заробітної плати на 0,1-4,7%.

У регіональному розрізі найвищу заробітну плату отримували штатні працівники підприємств, розташованих у Києві (48 705 грн), в Луганській (33 981 грн) та Київській (32 404 грн) областях.

Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у Чернівецькій (22 807 грн) та Кіровоградській (22 869 грн) областях.

За видами економічної діяльності найвищі заробітні плати отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій (79 170 грн), найнижчі – освітяни (19 109 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 вересня 2026 році становила 3,8 млрд грн.

зарплата, Держстат
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