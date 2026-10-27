Reuters: Російські НПЗ збільшують виробництво дизельного пального

Російські нафтопереробні заводи збільшують виробництво дизельного пального після того, як уряд дозволив експортні квоти на тлі домовленості з Вашингтоном про постачання пального.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.
За інформацією журналістів, у першій половині жовтня випуск дизеля скоротився приблизно до 160 тисяч тонн на добу, однак після введення нових квот почав зростати і наблизився до 180 тисяч тонн.
У вересні росія виробляла близько 175 тисяч тонн дизеля на добу. Водночас внутрішнє споживання в жовтні зазвичай знижується приблизно до 140 тисяч тонн на добу.
Для експорту може залишатися не менше 40 тисяч тонн на день, або понад 1 млн тонн на місяць. Частину цього обсягу можуть направити до сусідніх країн.
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