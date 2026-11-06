Корецький та Фіцо підписали Спільну декларацію про співробітництво

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками спільних урядових консультацій підписали Спільну декларацію про співробітництво.
"Вона фіксує всі сьогоднішні практичні домовленості та заплановані проєкти як чіткий план дій для наших команд", – написав Корецький в телеграм-каналі за підсумками зустрічі.
Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах європейського інструменту SAFE.
"Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад EUR100 млн", – зазначив Корецький.
Сторони також обговорили запровадження електронної черги та спільного контролю на кордоні.
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