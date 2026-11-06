Корецький та Фіцо підписали Спільну декларацію про співробітництво

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками спільних урядових консультацій підписали Спільну декларацію про співробітництво.

"Вона фіксує всі сьогоднішні практичні домовленості та заплановані проєкти як чіткий план дій для наших команд", – написав Корецький в телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах європейського інструменту SAFE.

"Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад EUR100 млн", – зазначив Корецький.

Сторони також обговорили запровадження електронної черги та спільного контролю на кордоні.