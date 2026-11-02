Білоруські хакери зламали внутрішню IT-інфраструктуру Держстату Росії

Білоруські «Кіберпартизани» разом із хакерською групою Silent Crow заявили про злам внутрішньої IT-інфраструктури Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат).
Про це повідомляє Reform.news, передає Укрінформ.
У Silent Crow розповіли, що хакери отримали доступ до центрального апарату відомства, регіональних підрозділів та Головного міжрегіонального центру обробки та розповсюдження статистичної інформації.
Група додала, що під їх контролем опинилося близько 25 тисяч комп'ютерів.
Також хакери заявляють, що вивантажили близько 23 терабайт даних, включаючи внутрішні документи, бази даних та службову інформацію.
За їхніми словами, серед отриманих матеріалів є відомості про військові втрати Росії у війні проти України.
«Основний обсяг складають бази даних, внутрішні документи, службова інформація та дані з робочих комп'ютерів працівників. Масштаб події виходить далеко за рамки компрометації окремих серверів або облікових записів користувача. Адже йдеться про проникнення в інфраструктуру федерального відомства з доступом до центральних і регіональних систем, внутрішніх контурів і масивів даних, які становлять державну та службову цінність», - йдеться у заяві хакерів.
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