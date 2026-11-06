Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

The Independent: Рубіо може піти у відставку задля участі у президентських перегонах в США

257

Державний секретар США Марко Рубіо може піти у відставку задля участі у президентських перегонах 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За даними джерел видання у США та Британії, Рубіо готується до висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його головним суперником на цьому шляху вважають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Впевненість інсайдерів щодо можливого виходу Рубіо з адміністрації президента Дональда Трампа значно посилилася після проміжних виборів до Конгресу США.

Один вашингтонський інсайдер заявив виданню, що держсекретарю слід "дистанціюватися від війни з Іраном і звалити провину за це на Трампа".

Соратник держсекретаря США зазначив, що той є одним із провідних претендентів від республіканців.

"Але він не може балотуватися, доки обіймає посаду державного секретаря, і зв’язок з адміністрацією в будь-якому разі лише зашкодить його перспективам", - додало джерело.

"Ми хочемо подивитися, що він зробить після проміжних виборів. Навряд чи він залишиться при владі. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру", - зазначило одне з джерел у британському уряді.

Водночас в американській адміністрації заявили The Independent, що держсекретар поки не демонстрував явного бажання залишати посаду. Водночас зазначається, що ситуація може змінитися залежно від подальшої атмосфери в Білому домі.

Інше джерело, наближене до Білого дому, припустило, що Рубіо може залишитися на посаді, щоб демонструвати стабільність команди та виступати поміркованим голосом в оточенні Трампа.

Рубіо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 7 ноября 2026
Пятница, 6 ноября 2026
Четверг, 5 ноября 2026
Среда, 4 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023