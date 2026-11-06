Секретар Ради безпеки Росії Олександр Венедиктов заявив, що блок НАТО різко наблизився до кордонів країни-агресорки після початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Як пишуть Факти, про це повідомляють російські ЗМІ.

«НАТО поглинув Фінляндію та Швецію, вкотре розширившись на схід усупереч обіцянкам цього не робити», — сказав Венедиктов на міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську.

За його словами, країни Північноатлантичного альянсу, які нібито «вперто мріють про експансію», не зупиняться на цьому і «втягуватимуть у свою орбіту» Молдову, Україну та Вірменію.

Представник Ради безпеки також зазначив, що в Європі «публічно заявляють про приготування до прямого збройного зіткнення з Росією в найближчі кілька років».

«Така риторика супроводжується безпрецедентними фінансовими вливаннями у військово-промисловий комплекс, обсяги яких можна порівняти хіба що з періодом Другої світової війни», — наголосив Венедиктов.

За його словами, російського агресора серйозно непокоять наміри Франції надати «ядерну парасольку» низці країн ЄС та НАТО.

Північноатлантичний альянс неодноразово офіційно спростовував твердження про те, що блок давав юридичні чи політичні обіцянки не розширюватися на схід.