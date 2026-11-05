Орбан: Угорщина має повністю відмовитися від російського газу через політику ЄС

Угорщина має повністю відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.
Про це міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв'ю угорському виданню Telex, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", - сказала міністерка.
Крім того, Угорщина шукає інші джерела нафти. За словами Орбан, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.
Країна використовує виняток із санкцій США, що дозволяє купувати російську нафту до 21 листопада, щоб змінити технології та почати купувати нафту в інших постачальників.
Водночас Орбан назвала Угорщину потенційним великим транзитним і розподільчим центром для газу та нафти через значні потужності для зберігання енергоносіїв, сполучення сусідніми державами та вплив MOL у регіоні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023