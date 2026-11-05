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Орбан: Угорщина має повністю відмовитися від російського газу через політику ЄС

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Угорщина має повністю відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.

Про це міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв'ю угорському виданню Telex, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", - сказала міністерка.

Крім того, Угорщина шукає інші джерела нафти. За словами Орбан, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.

Країна використовує виняток із санкцій США, що дозволяє купувати російську нафту до 21 листопада, щоб змінити технології та почати купувати нафту в інших постачальників.

Водночас Орбан назвала Угорщину потенційним великим транзитним і розподільчим центром для газу та нафти через значні потужності для зберігання енергоносіїв, сполучення сусідніми державами та вплив MOL у регіоні.

Угорщина
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