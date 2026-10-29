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Милованов не вписався в генплан: його університету двічі відмовили в забудові гольф-клубу

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Милованов не вписався в генплан: його університету двічі відмовили в забудові гольф-клубу

Структури Київської школи економіки (KSE) двічі отримали відмову у видачі містобудівних умов та обмежень для будівництва університетського кампусу на території гольф-клубу на столичній Оболоні. Про це повідомив експерт із містобудування Георгій Могильний із посиланням на дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

За його словами, відповідно до Генерального плану Києва територія гольф-клубу належить до зелених насаджень загального користування, де будівництво навчальних корпусів не передбачене. Ці обмеження існували ще до придбання об’єкта структурами Тимофія Милованова та KSE.

У квітні 2025 року KSE оголосила про придбання комплексу гольф-клубу за $18 млн. Загальний бюджет проєкту нового університетського кампусу, включно з придбанням нерухомості, переобладнанням будівель та розвитком інфраструктури, оцінювався у $40 млн. В університеті повідомляли, що придбання здійснювалося за підтримки українських та міжнародних донорів.

Крім того, Могильний звинуватив нових власників гольф-центру в самовільному використанні близько 0,2 га комунальної землі в межах парку «Наталка». За його словами, ділянку площею приблизно 2000 кв. м, яку використовують як парковку, огородили ще попередні власники. Однак після придбання корпоративних прав структури Милованова не звільнили цю територію.

Проєкт нового кампусу KSE раніше викликав скандал через вибір ділянки, містобудівні обмеження якої були відомі заздалегідь, а також участь у проєкті підприємця Сергія Токарєва, пов’язаного з казино Cosmolot.

Могильний припускає, що Милованов розраховував подолати містобудівні обмеження завдяки зв’язкам в Офісі президента, однак відповідні документи видають органи столичної влади, підконтрольні меру Віталію Кличку.

Останнім часом Тимофій Милованов та KSE неодноразово опинялися в центрі скандалів, причому не лише через співпрацю із Сергієм Токарєвим. З аналізу декларацій українських посадовців стало відомо, що низка високопосадовців отримувала від структур KSE виплати, які перевищували їхні офіційні зарплати. Зокрема, колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у 2025 році задекларувала 3,24 млн грн гонорарів від університету KSE проти 1,37 млн грн зарплати в уряді. Ексміністр економіки Олексій Соболев того ж року отримав від KSE 1,82 млн грн зарплати за сумісництвом проти 1,76 млн грн за основним місцем роботи. Загалом за 2023 — липень 2026 року Свириденко задекларувала 9,09 млн грн виплат від університету, а Соболев за 2023–2025 роки — 4,54 млн грн.

Походження коштів, із яких фінансувалися ці виплати, залишається невідомим. Згідно з публічною інформацією, університет та пов’язаний із ним благодійний фонд залучають пожертви українських та іноземних донорів. Водночас благодійний фонд KSE припинив публікувати фінансові звіти, що унеможливлює незалежну перевірку надходжень і витрат, зокрема встановлення джерел фінансування мільйонних виплат українським високопосадовцям та придбання таких важливих для студентів об’єктів, як, наприклад, гольф-клуб.

Редакція зверталася із запитами до американських організацій, які публічно повідомляли про фінансування структур Милованова, однак відповідей не отримала. Таким чином, можна припустити, що донорів цілком влаштовують мільйонні виплати українським високопосадовцям, купівля гольф-клубу, відсутність фінансової звітності KSE та співпраця університету з Сергієм Токарєвим.

KSE, Милованов, Київська школа економіки
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