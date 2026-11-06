Експерт: Україна має скористатися вразливим становищем Трампа і запропонувати рішення

Президент США Дональд Трамп навряд чи швидко втратить політичні позиції, попри невдачі республіканців, а говорити про його імпічмент поки немає підстав. Проте Україна має скористатися ситуацією у США, щоб посилити співпрацю з американським бізнесом і домогтися постачання зброї.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Загородній вважає, що Трамп не здасться швидко. Президент має широкі повноваження у зовнішній політиці, а зниження цін на нафту через перевиробництво може повернути йому частину популярності.

"Тому що плювати він хотів по розслідуванню по своїй родині. Питання не в тому, що він буде робити, питання в тому, що ми повинні його змусити робити, а очевидно, що ми повинні підказувати йому, що можна виправити ситуацію. Наприклад, якщо тебе звинувачують у великих зв'язках з Росією, ти можеш виправити ситуацію, ми можемо тобі допомогти, ну, постачання зброї, наприклад", — зазначив експерт.

Він додав, що Трамп, імовірно, продовжить тиск на Індію щодо закупівель російської нафти та може активізуватися у питанні Ірану.

Політтехнолог також припустив, що зниження світових цін на нафту та перенесення виробництва на територію США можуть допомогти Трампу відновити популярність. Тому, попри поразку республіканців, говорити про неминучий імпічмент президента передчасно.

Загородній нагадав, що для усунення президента США через імпічмент необхідна підтримка двох третин Сенату — 67 голосів. Наразі, за його оцінкою, необхідної кількості голосів для цього немає.

Він переконаний, що Трамп намагатиметься використати свої повноваження та шукатиме способи вийти зі складної політичної ситуації. Водночас Україна має скористатися його вразливим становищем і запропонувати рішення, які відповідатимуть інтересам американських політичних та бізнесових груп.

Загородній вважає, що Україні варто будувати співпрацю зі Сполученими Штатами не лише через дипломатичні контакти з конгресменами, а й через конкретні економічні інтереси американського бізнесу.

Політтехнолог також наголосив на важливості співпраці з американськими виробниками зброї. На його думку, Україна може допомогти їм відновити репутацію, зокрема через демонстрацію ефективності американського озброєння на полі бою.

"Американські виробники зброї, які, їх підмочена репутація, тому що хочете, щоб ваша репутація повернулася в нормальне місце, ну давайте, давайте, нехай постачають нам зброю от запасів Пентагону, щоб ми показали, що воно все літає і стріляє, і готові вам в цьому допомогти. І далі експорт нашої зброї, звичайно, ми повинні максимально стимулювати експорт зброї, щоб здійснити тиск на американських не виробників зброї, ну от щоб вони вже тиснули, щоб вони вже тиснули на Трампа і на всіх інших, щоб давали зброю", — сказав Загородній.