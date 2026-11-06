Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Експерт: Україна має скористатися вразливим становищем Трампа і запропонувати рішення

294

Президент США Дональд Трамп навряд чи швидко втратить політичні позиції, попри невдачі республіканців, а говорити про його імпічмент поки немає підстав. Проте Україна має скористатися ситуацією у США, щоб посилити співпрацю з американським бізнесом і домогтися постачання зброї.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Загородній вважає, що Трамп не здасться швидко. Президент має широкі повноваження у зовнішній політиці, а зниження цін на нафту через перевиробництво може повернути йому частину популярності.

"Тому що плювати він хотів по розслідуванню по своїй родині. Питання не в тому, що він буде робити, питання в тому, що ми повинні його змусити робити, а очевидно, що ми повинні підказувати йому, що можна виправити ситуацію. Наприклад, якщо тебе звинувачують у великих зв'язках з Росією, ти можеш виправити ситуацію, ми можемо тобі допомогти, ну, постачання зброї, наприклад", — зазначив експерт.

Він додав, що Трамп, імовірно, продовжить тиск на Індію щодо закупівель російської нафти та може активізуватися у питанні Ірану.

Політтехнолог також припустив, що зниження світових цін на нафту та перенесення виробництва на територію США можуть допомогти Трампу відновити популярність. Тому, попри поразку республіканців, говорити про неминучий імпічмент президента передчасно.

Загородній нагадав, що для усунення президента США через імпічмент необхідна підтримка двох третин Сенату — 67 голосів. Наразі, за його оцінкою, необхідної кількості голосів для цього немає.

Він переконаний, що Трамп намагатиметься використати свої повноваження та шукатиме способи вийти зі складної політичної ситуації. Водночас Україна має скористатися його вразливим становищем і запропонувати рішення, які відповідатимуть інтересам американських політичних та бізнесових груп.

Загородній вважає, що Україні варто будувати співпрацю зі Сполученими Штатами не лише через дипломатичні контакти з конгресменами, а й через конкретні економічні інтереси американського бізнесу.

Політтехнолог також наголосив на важливості співпраці з американськими виробниками зброї. На його думку, Україна може допомогти їм відновити репутацію, зокрема через демонстрацію ефективності американського озброєння на полі бою.

"Американські виробники зброї, які, їх підмочена репутація, тому що хочете, щоб ваша репутація повернулася в нормальне місце, ну давайте, давайте, нехай постачають нам зброю от запасів Пентагону, щоб ми показали, що воно все літає і стріляє, і готові вам в цьому допомогти. І далі експорт нашої зброї, звичайно, ми повинні максимально стимулювати експорт зброї, щоб здійснити тиск на американських не виробників зброї, ну от щоб вони вже тиснули, щоб вони вже тиснули на Трампа і на всіх інших, щоб давали зброю", — сказав Загородній.

США, Загородній
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 7 ноября 2026
Пятница, 6 ноября 2026
Четверг, 5 ноября 2026
Среда, 4 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023