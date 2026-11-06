Експерт: Новий склад Конгресу може розпочати розслідування рішень адміністрації Трампа

Новий склад Конгресу США може розпочати розслідування рішень адміністрації Дональда Трампа, зокрема щодо затримок військової допомоги Україні. Також законодавці можуть перевірити обставини домовленостей із Росією.

Про це в програмі «Що далі?» в ефірі Еспресо заявив директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

За його словами, після успіху демократів на проміжних виборах Конгрес матиме більше можливостей контролювати діяльність адміністрації Трампа. Одним із напрямів такого контролю може стати політика Вашингтона щодо України.

Зокрема, законодавці можуть вимагати пояснень, чому затримувалося фінансування військової допомоги, яке раніше погодив Конгрес.

«Що це було, хто це ініціював, хто приймав такі рішення, чому? Чому гальмувалася передача певних грошей, які виділив Конгрес, зокрема на підтримку України, на військову підтримку? Чому вона гальмувалася, переносилася?» — зазначив Дубовик.

Окрему увагу, на його думку, можуть приділити домовленостям із Росією, зокрема щодо постачання російського дизельного пального до США.

Експерт поставив під сумнів відповідність такої угоди американському законодавству та припустив, що її реалізація може зіткнутися з перешкодами.

Водночас Дубовик наголосив, що стратегічно важливішим для України залишається питання нових пакетів військової допомоги.

На його думку, зміна політичного балансу в Конгресі створює для України додаткові можливості, однак не означає автоматичного відновлення масштабної американської підтримки.