Експерт: Новий склад Конгресу може розпочати розслідування рішень адміністрації Трампа

Новий склад Конгресу США може розпочати розслідування рішень адміністрації Дональда Трампа, зокрема щодо затримок військової допомоги Україні. Також законодавці можуть перевірити обставини домовленостей із Росією.
Про це в програмі «Що далі?» в ефірі Еспресо заявив директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.
За його словами, після успіху демократів на проміжних виборах Конгрес матиме більше можливостей контролювати діяльність адміністрації Трампа. Одним із напрямів такого контролю може стати політика Вашингтона щодо України.
Зокрема, законодавці можуть вимагати пояснень, чому затримувалося фінансування військової допомоги, яке раніше погодив Конгрес.
«Що це було, хто це ініціював, хто приймав такі рішення, чому? Чому гальмувалася передача певних грошей, які виділив Конгрес, зокрема на підтримку України, на військову підтримку? Чому вона гальмувалася, переносилася?» — зазначив Дубовик.
Окрему увагу, на його думку, можуть приділити домовленостям із Росією, зокрема щодо постачання російського дизельного пального до США.
Експерт поставив під сумнів відповідність такої угоди американському законодавству та припустив, що її реалізація може зіткнутися з перешкодами.
Водночас Дубовик наголосив, що стратегічно важливішим для України залишається питання нових пакетів військової допомоги.
На його думку, зміна політичного балансу в Конгресі створює для України додаткові можливості, однак не означає автоматичного відновлення масштабної американської підтримки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023