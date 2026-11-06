Гетманцев: Найбільше недовиконання плану акцизних надходжень зафіксовано в тютюновій галузі

Лише за жовтень 2026 року державний бюджет недоотримав майже 4 млрд грн акцизних надходжень від тютюнових виробів.
Такі цифри наводить у своєму телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він звертає увагу на те, що лише за жовтень 2026 року державний бюджет недоотримав 18,8 млрд грн надходжень від ПДВ та акцизу.
Найбільше недовиконання плану акцизних надходжень зафіксовано в тютюновій галузі — у жовтні 2026 року воно становило 3,8 млрд грн, або 32,4%.
За його інформацією, місячний план надходжень до державного бюджету від ПДВ у жовтні 2026 року недовиконано на 11,7 млрд грн, або на рекордні 32%.
За інформацією голови податкового комітету парламенту, у жовтні 2026 року акциз і ПДВ продемонстрували найгірші результати з погляду виконання плану доходів.
«Цифри виконання – це не «технічне відхилення», а діагноз. Системна робота з детінізації мала б давати результат передусім у ПДВ та акцизі, і саме тут вона провалена», — такий висновок робить голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
З такою оцінкою згоден журналіст-розслідувач Євген Плінський.
«Вже і премʼєр-міністр Корецький проводить щотижневі наради з правоохоронцями щодо детінізації, вже і голову Державної податкової служби змінили на зрозумілого Мінфіну, а не генпрокурору, вже і задач Нацполіції та Бюро економічної безпеки «нарізали», а податків з підакцизної продукції та ПДВ стає все менше», — пише Євген Плінський у своєму телеграм-каналі «Брудні ігри».
Він звертає увагу на те, що точок збуту контрафактних сигарет стає дедалі більше, пропозиція безакцизного розчинника для виробництва контрафактного палива лише зростає, а «жижа» від UVAPE для електронок скоро вже буде стояти в кожній школі.
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