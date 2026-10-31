«Джокер» дочекався своєї карти — через п’ять років справа про нелегальні казино дійшла до заочного арешту

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочне взяття під варту громадянина Росії у справі про організацію мережі нелегальних онлайн-казино Joker, Pokerdom, Zaza та Aurora. Розслідування стосується відмивання коштів на суму понад 124 млн євро та діяльності компаній, пов’язаних із гральним бізнесом і залученням гравців до онлайн-казино, зокрема через сумнівні рекламні схеми
Відповідну ухвалу у справі № 761/27002/26 оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень 26 жовтня 2026 року.
За версією Бюро економічної безпеки (БЕБ), організатори використовували українські та іноземні компанії, криптовалютні платіжні сервіси й маркетингову інфраструктуру для проведення азартних ігор без необхідних ліцензій та легалізації отриманих коштів.
У матеріалах розслідування фігурують росіяни Олексій Рябов і Роман Бєлялов, а також Gagarin Group, Gagarin Partners та Gagarin Arbitrage Team.
Gagarin Group була тісно пов’язана з гральним бізнесом. Через партнерську програму Gagarin Partners і власну арбітражну команду Gagarin Arbitrage Team група займалася залученням гравців до онлайн-казино Joker, Pokerdom та інших гемблінгових проєктів.
У схемі також фігурують зареєстровані на Кюрасао компанії PlayDOM B.V. та Rapture B.V., які слідство пов’язує з Романом Бєляловим. Для обробки платежів використовувалася інфраструктура естонської компанії Dream Finance OÜ.
Цікаво, що всі ці структури мають опосередкований зв’язок із підсанкційним російським бізнесменом Сергієм Токарєвим, якого пов’язують із діяльністю казино «Космолот», а раніше — «Вулкан».
За матеріалами провадження, з 13 грудня 2022 року до 25 травня 2024 року через криптовалютну платіжну інфраструктуру було проведено операції на загальну суму 124,3 млн євро, або близько 5,1 млрд гривень. Ця сума характеризує обсяг досліджуваних операцій, а не прибуток організаторів.
Загалом історія з онлайн-казино Joker триває вже п’ять років. Перші кримінальні провадження відкрили ще восени 2021 року, а в грудні 2022-го регулятор анулював ліцензію Joker.ua через підозри щодо прихованого російського контролю. До обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одному з фігурантів справа дійшла лише у 2026 році, та й то заочно: підозрюваний втік з України ще в січні 2022-го.
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