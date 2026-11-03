Мінфін оприлюднив зарплати чиновників та рейтинг держорганів

Середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади України у вересні 2026 року становила 63,88 тис. грн. Це на 4,8 тис. грн більше ніж за аналогічний місяць минулого року. Водночас в окремих державних установах середні виплати перевищили 100 тис. грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, оприлюднивши оновлені дані про оплату праці та чисельність працівників державних органів.

Найвищу середню зарплату серед центральних державних органів зафіксували в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Показник НКРЕКП становив 105,8 тис. грн.

На другому місці опинилося Національне агентство з питань запобігання корупції із середньою зарплатою 99,5 тис. грн.

Далі розташувалися Апарат Верховної Ради - 96,8 тис. грн, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності - 96,3 тис. грн та Антимонопольний комітет - 94,3 тис. грн.

У Мінфіні пояснили, що вересневі показники частково залежать від сезонних виплат.

Зокрема, під час відпусток працівникам можуть нараховувати грошову допомогу на оздоровлення.

Крім того, до загальної суми зарплат входять одноразові виплати, компенсації за невикористані відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Через це середні показники оплати праці можуть суттєво відрізнятися від місяця до місяця.

Окремо Міністерство фінансів оприлюднило дані щодо суддівської винагороди.

Найвищий середній показник зафіксували в Конституційному Суді - 586,9 тис. грн.

У Верховному Суді середня нарахована винагорода становила 332 тис. грн, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів - 296,3 тис. грн, у Вищій раді правосуддя - 293,3 тис. грн, а у Вищому антикорупційному суді - 290,3 тис. грн.

Загалом у вересні 2026 року в державних органах влади працювали 165,4 тис. осіб. Це на 1,2 тис. менше ніж роком раніше.

Із них 108,4 тис. осіб працювали в державних органах центрального рівня та їхніх територіальних підрозділах.

Ще 23 тис. працівників припадали на місцеві державні та військові адміністрації, а 34 тис. - на органи судової влади.

Для порівняння, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у вересні становила 33 153 грн.

Таким чином, середній показник для працівників центральних органів виконавчої влади був приблизно в 1,9 раза вищим за загальноукраїнський.

Мінфін щомісяця оновлює відповідні показники на спеціальному аналітичному дашборді на основі інформації, отриманої від державних установ.