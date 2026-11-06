Зеленський: Росія почала відправляти до своєї армії викрадених українських дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала відправляти до своєї армії викрадених українських дітей, які виросли під час цієї війни.
Про це він сказав на присвяченій Україні спеціальній панелі ХХХ Іберо-американського саміту у Мадриді, передає "Інтерфакс-Україна".
"Десятки тисяч українських дітей викрали з нашої землі. А тепер ми бачимо щось іще гірше. Росія вже почала відправляти частину цих дітей, яких вони вкрали у нас і які виросли під час цієї війни. За ці роки вони виросли й потрапили до лав російської армії", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що це має припинитися, та закликав партнерів публічно говорити про ці російські злочини.
"Постійно піднімайте це питання. Переконайтеся, що світ дізнається про ці злочини. Наша команда та наші дипломати готові надати вам усю необхідну інформацію", – сказав він.
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