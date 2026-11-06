Лещенко: Скорочення кількості пасажирів безпосередньо впливає на доходи Укрзалізниці

Заповненість пасажирських поїздів “Укрзалізниці” опустилася нижче 60% проти очікуваних компанією близько 70%. Частина пасажирів через повітряні загрози та можливі евакуації під час поїздок обирає автобуси й автомобілі, що скорочує доходи залізниці.
Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв’ю заступника голови наглядової ради “Укрзалізниці” Сергія Лещенка в ефірі “Вечір.LIVE”.
За словами Лещенка, “Укрзалізниця” розраховувала, що середня населеність поїздів у цей період становитиме близько 70%, однак фактичний показник опустився нижче 60%.
Однією з причин він назвав посилення повітряних загроз. Частина пасажирів не готова до можливих зупинок поїздів та евакуацій і натомість обирає автомобільний або автобусний транспорт.
При цьому поїзди не зупиняють автоматично після оголошення повітряної тривоги. За кожним рейсом стежать фахівці ситуаційного центру, які враховують маршрут поїзда та рух повітряних цілей.
Якщо траєкторії поїзда та, наприклад, ударного дрона можуть небезпечно зблизитися, рух зупиняють і пасажирів евакуюють у безпечне місце.
За словами Лещенка, скорочення кількості пасажирів безпосередньо впливає на доходи “Укрзалізниці” і може ще більше погіршити її фінансовий стан.
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