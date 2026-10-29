Флеш: Україні може знадобитися обмежити нічне освітлення доріг через російські дрони з оптичною навігацією

Позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов припустив, що через можливе застосування росіянами дронів з оптичною навігацією Україні може знадобитися обмежити нічне освітлення доріг.

Про це він написав Facebook.

За словами фахівця, це може стати необхідним, якщо армія РФ почне масово використовувати вночі дрони «Герань-5» та інші БпЛА або ракети з модулем оптичної навігації «Сусанин». На його думку, особливу увагу доведеться приділити освітленню українських доріг і трас.

«У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено», — додав він.

22 жовтня Бескрестнов заявляв, що російські війська почали атакувати Україну новою модифікацією реактивного дрона «Герань-5» — «Герань-5 К5-К». Ці апарати оснащені системою оптичної навігації та мають збільшені дальність, швидкість і висоту польоту.