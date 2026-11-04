Зеленський: Росія вже визначила мирну й об'єднану Європу своїм противником

Жодна європейська країна не здатна самостійно захистити своє небо від масованої атаки балістичними ракетами або побудувати ефективну систему протидії дронам, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Жодна країна Європи не може самостійно захистити своє небо від тієї кількості балістичних ракет, які може запустити Росія або будь-який інший противник Заходу. Жодна країна не може самостійно побудувати ефективну систему захисту від дронів", – сказав Зеленський під час виступу на Берлінській безпековій конференції.
Він також зазначив, що Росія вже визначила мирну й об'єднану Європу своїм противником, а масштаби військової інфраструктури, яку вона розбудовувала останніми роками, свідчать про загрозу для інших європейських країн.
"Невже все це лише проти України? Цього занадто багато, щоб бути призначеним лише для однієї країни – України. Це спрямовано проти вас", – заявив президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023