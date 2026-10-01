В Україні стартували виплати за програмою “Зимова підтримка”

В Україні стартували виплати 19 400 грн за програмою “Зимова підтримка”. Кошти на загальну суму понад 27,6 млн грн уже спрямовано для 1 424 домогосподарств. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах.
Як пише Dilo,про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Загалом на реалізацію цієї ініціативи та виплати по 19 400 грн передбачено понад 7,4 млрд грн. Проєкт реалізується за рахунок коштів національних та міжнародних гуманітарних організацій.
Частина фінансування акумулюється через спеціальний Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, відкритий у Національному банку, а решту надають закордонні партнери. До ініціативи вже долучилися UNICEF, Український Червоний Хрест, УВКБ ООН та інші благодійні фонди.
"Зимова підтримка" передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах. Програмою планують охопити понад 380 тисяч домогосподарств, у яких проживає близько мільйона людей.
Серед потенційних отримувачів — зокрема:
Важливо: 19 400 гривень виплачують на одне домогосподарство, а не кожному його члену. Тобто, якщо в одній сім’ї кілька людей мають право на допомогу, це не означає, що кожен отримає окремо по 19 400 гривень.
Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня 2026 року через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування — спосіб подачі залежить від того, до якого саме Переліку належить конкретна громада.
Отримані кошти не мають цільових обмежень: родина може самостійно вирішити, на які найнагальніші потреби їх спрямувати.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023