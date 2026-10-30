Путін заявив про готовність перенести частину російських промислових підприємств до країн Африки

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність переносити частину російських промислових підприємств до країн Африки. Він пояснив таку можливість санкціями проти російської економіки та компаній. За його словами, Москва зацікавлена в захищених інвестиціях, які дозволять підприємствам працювати незалежно від зовнішньополітичних змін.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на виступ Путіна на форумі "Росія – Африка", передає "Апостроф".

Путін заявив, що російські компанії можуть розміщувати частину виробництв в африканських країнах. Він пов’язав цю пропозицію з обмеженнями, запровадженими проти Росії.

"Це повністю відповідає інтересам Росії, особливо в сучасних умовах, коли до російської економіки та російських підприємств застосовуються численні санкції", – сказав президент РФ.

За його словами, російський бізнес має значний інвестиційний потенціал. Водночас Путін наголосив, що вкладення в африканські країни повинні бути захищеними, а підприємства мають працювати незалежно від зовнішньополітичної кон’юнктури.

Заява Путіна пролунала у відповідь на виступ президента Бурунді Еваріста Ндаїшіміє. Той наголосив, що африканські країни прагнуть розвивати власну промисловість, а не лише експортувати сировину та купувати готові товари за кордоном.

"Ми маємо розвивати власний промисловий потенціал, модернізувати наше сільське господарство, зміцнювати нашу енергетичну інфраструктуру, логістичні маршрути та інвестувати більше в дослідницьку діяльність і розвиток технологій", – заявив Ндаїшіміє.

Він також підкреслив, що Африка має стати не лише ринком споживання, а й місцем виробництва та збуту продукції.

Напередодні Путін заявляв про готовність передавати африканським партнерам російські технології та ноу-хау. Він стверджував, що Росія досягла значних результатів у розвитку високих технологій.

"Конкурентам доводиться наздоганяти нас у деяких напрямках і копіювати наші розробки", – сказав російський президент під час виступу перед лідерами африканських держав.

За повідомленням російських медіа, на заході були присутні 22 лідери африканських країн, зокрема представники Ефіопії, Зімбабве та Малі.

Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков раніше заявив, що російські компанії готові організовувати виробництво в африканських країнах у межах промислової кооперації.

"Головне послання, з яким ми звертаємося до Африки, – давайте разом забезпечувати суверенний розвиток", – сказав Решетніков. Серед можливих напрямів співпраці він назвав фармацевтику та ІТ-рішення.

Голова Міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов повідомив про готовність розвивати з африканськими країнами автомобілебудування.

Окрему пропозицію озвучила державна корпорація "Росатом". Вона запропонувала будувати плавучі атомні електростанції в прибережних країнах Африки.

Представник корпорації пояснив, що плавучий атомний енергоблок може стати першим кроком для країн, які хочуть розвивати атомну енергетику та приєднатися до "атомного клубу".