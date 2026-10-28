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Доступними залишилися сайти та сервіси з "білих списків": У Москві виникли перебої з інтернетом

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У центральних районах Москви виникли перебої з мобільним інтернетом після початку двох міжнародних заходів, у яких запланована участь правителя Росії Володимира Путіна. Користувачі повідомляють, що доступними залишилися переважно сайти та сервіси з так званих "білих списків".

Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомляє The Moscow Times, посилаючись на російські ЗМІ.

За даними видання, проблеми зі зв’язком фіксують, зокрема, у районі Китай-міста та поблизу Охотного Ряду. Жителі Москви розповіли виданню Осторожно, новости, що швидкість мобільного інтернету впала у 17-18 разів.

За повідомленнями користувачів, відкриваються переважно схвалені російською владою ресурси: соцмережа VK, портал Госуслуги, сервіси Яндекса, великі маркетплейси та месенджер Max.

За вимірами Hi-Tech Mail, швидкість мобільного з’єднання знизилася до 28,02 Мбіт/с. В інших повідомленнях наводять показники не вище 12 Мбіт/с.

Станом на 15:30 за московським часом столиця Росії лідирувала за кількістю скарг на перебої з інтернетом на сервісі Сбой.рф. За попередні три години там зафіксували 640 звернень із Москви. Для порівняння, із Санкт-Петербурга надійшло 195 скарг, а з Ростовської області - 147.

Напередодні російське Міністерство цифрового розвитку попереджало про можливі проблеми з мобільним інтернетом через два заходи за участю Путіна: Форум країн - експортерів газу, який відбувається 27 жовтня, та саміт Росія - Африка, запланований на 28 - 29 жовтня.

У відомстві пояснили обмеження міркуваннями безпеки та порадили жителям користуватися домашнім інтернетом або Wi-Fi.

Москва, інтернет
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