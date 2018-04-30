Киев потратит дополнительно 1,2 млрд грн на ремонт дорог

Киевский городской совет внес изменения в бюджет города Киева на 2018 год и выделил дополнительно 1,2 миллиарда гривен на строительство, ремонт и реконструкцию дорог.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов.

«Остатки бюджетных средств на начало года составляют 3 млрд гривен. Еще 800 млн гривен столица получит от таможенного эксперимента. И дополнительные 620 млн гривен — от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Плюс государственные субвенции. Поэтому у Киева появилась возможность увеличить финансирование на те или иные отрасли и объекты», — прокомментировал председатель постоянной комиссии Киевсовета по бюджету Андрей Странников.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада продлила еще на один год — до 1 января 2019 — действие эксперимента, в рамках которого часть средств от перевыполнения планов региональных таможен по сбору средств направляется в спецфонды региональных бюджетов для ремонта дорог.

Государственная фискальная служба перечислила в рамках таможенного эксперимента регионам 12,312 млрд гривен в 2017 году.

Лидером стала Одесская таможня, которая направила в местный бюджет 2,35 млрд гривен, далее идут Киевская — 1,884 млрд гривен, Львовская — 1,115 млрд гривен, Киевская городская таможня — 1,039 млрд гривен, Донецкая — 1,028 млрд гривен.